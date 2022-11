Producent ''Krainy Lovecrafta'' reżyserem nowego ''Blade'a'' 0

Po niedawnej rezygnacji Bassama Tariqa z funkcji reżysera nowego Blade'a, Marvel Studios poszukiwało odpowiedniej osoby na to zaszczytne miejsce. Po dwóch miesiącach zdecydowano, iż film wyreżyseruje Yann Demange.

''Blade - Wieczny łowca 2''

Demange na swoim koncie ma pracę na serialem Kraina Lovecrafta oraz kryminał Kokainowy Rick, a także dramat W potrzasku. Belfast '71.

Tariq po tym jak zrezygnował z funkcji reżysera, nie odszedł całkowicie z projektu. Pozostał jego producentem wykonawczym. W roli głównej w dalszym ciągu laureat Oscara Mahershala Ali. Powstanie także nowy scenariusz, który napisze Michael Starrbury.

Teraz po znalezieniu nareszcie osoby mogącej pokierować projektem, mamy nadzieję, że wreszcie ruszy on z miejsca. Data jego premiery wyznaczona jest na 6 września 2024 roku. Początek zdjęć w Atlancie w przyszłym roku.

Blade będzie częścią piątej fazy Kinowego Uniwersum Marvela, w skład którego wejdą także Captain America: New World Order i Daredevil: Born Again.

Blade stworzony jako postać drugoplanowa przez Marva Wolfmana i Gene’a Colana, po raz pierwszy pojawił się w numerze 10. "The Tomb of Dracula" z 1973 roku. Blade to hybryda człowieka i wampira, którego matka została ugryziona i zabita przez krwiopijcę podczas porodu. W tego łowcę wampirów przed laty wcielił się Wesley Snipes w serii filmów zapoczątkowanych w 1998 roku. Trylogia ta zarobiła ponad 400 milionów dolarów.

