Ice Cube za brak szczepionki przeciw COVID-19 stracił 9 milionów dolarów

Amerykański filmowiec Ice Cube potwierdził, że stracił kontrakt opiewający na 9 milionów dolarów. Aktor miał wystąpił w komedii Sony Pictures Oh Hell No, jednak z powodu braku szczepienia przeciwko COVID-19 stracił ten angaż.

Cube miał wcielić się w mężczyznę, którego przyjaciel zakochuje się w jego matce. To wydarzenie wystawia ich przyjaźń na próbę. Za kamerą komedii stanąć miał Kitao Sakurai. Po utracie Ice Cube projekt stanął w martwym punkcie i szczerze mówiąc nie wiadomo czy kiedykolwiek ruszy do przodu. Scot Armstrong, Tracy Oliver, Jessica Gao i Rodney Rothman napisali scenariusz do filmu, który miał wyprodukować Matt Tolmach.

Straciłem angaż i 9 milionów, ponieważ nie chciałem szczepionki. Walę to i wszystkich za próbę zmuszenia mnie do tego. Te skurwysyny nie dali mi roli, bo nie chciałem się zaszczepić. Z własnej woli tego angażu nie odrzuciłem, po prostu go nie dostałem, bo nie spełniłem warunków w tak ostrych słowach wyraził się Cube o wymogu szczepień.

Dodał jeszcze, że w trakcie trwania pandemii nie załapał tego wirusa, także tym bardziej nie potrzebuje szczepionki, kiedy ta minęła.

Ostatnim filmem w jakim wystąpił Cube był muzyczny dramat Na topie mający swoją premierę w drugiej połowie 2020 roku, a więc parę miesięcy po rozpoczęciu się światowej pandemii.

Źrodło: Dark Horizons