"Wszystko wszędzie naraz" będzie dostępne w Polsce tylko na DVD 0

Wszystko wszędzie naraz, czyli bez wątpienia najlepsze multiwersum tego roku, trafi na DVD i będzie dostępne w sprzedaży od 24 listopada. Tym samym Polacy nie kupią rodzimego wydania na Blu-rayu lub 4K.

Stephanie Hsu, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan - "Wszystko wszędzie naraz"

Wszystko wszędzie naraz to szalone połączenie kina akcji, komedii i science-fiction, od wizjonerskich twórców filmowych – Daniela Kwana i Daniela Scheinerta oraz producentów Anthony'ego i Joe Russo, czyli duetów odpowiedzialnego za filmy z serii "Avengers".

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do „multiwersum”: sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

To epicki i porywający film, jakiego nigdy wcześniej nie widzieliście!

W rolach głównych: Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu oraz James Hong. Wszystko wszędzie naraz jest najbardziej dochodowym filmem w historii studia A24 i pewnym kandydatem do przyszłorocznych Oscarów.

Źrodło: Best Film