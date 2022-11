Marvel Studios będzie miał swój panel na Comic Con Experience w Brazylii 0

Marvel Studios będzie obecne na wydarzeniu Comic Con Experience, które w przyszły czwartek wystartuje w Brazylii. Ich panel skupi się na dwóch kinowych widowiskach – Ant-Man i Osa: Kwantomania i Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Paul Rudd i Jonathan Majors - "Ant-Man i Osa: Kwantomania"

Po rozczarowujących występach Marvela na San Diego Comic-Con i D23, studio będzie miało szansę do rehabilitacji, ponieważ będzie obecne na ostatniej wielkiej tegorocznej imprezie skupiającej fanów komiksów – CCXP (Comic-Con Experience) w Brazylii, które wystartuje w następny czwartek.

Konto tego wydarzenia na Twitterze ogłosiło oficjalnie po spekulacjach fanów, że Marvel Studios będzie obecne w Brazylii i pokaże panele dwóch kinowych widowiskach – Ant-Man i Osa: Kwantomania i Guardians of the Galaxy Vol. 3. W panelu uczestniczyć będzie Kevin Feige oraz gwiazdy MCU z Paulem Ruddem, Evangeline Lilly, Jonathanem Majorsem i reżyserem Peytonem Reedem na czele.

Na ten moment wydaje się, że nowy zwiastun filmu Ant-Man i Osa: Kwantomania to pewnik. Pod zdecydowanie większym znakiem zapytania pozostaje widowisko Guardians of the Galaxy Vol. 3. W tym momencie wydaje się, że fani mogą liczyć co najwyżej na jakąś grafikę promocyjną z bohaterami lub plakat trzeciego (i ostatniego) filmu Jamesa Gunna.

CCXP (Comic-Con Experience) w Brazylii odbędzie się w dniach 1-4 grudnia.

