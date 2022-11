Disney prezentuje piękne plakaty przed finałem "Andora" 0

Wraz z finałem serialu Andor, Walt Disney zaprezentował dwa nowe plakaty promujące widowiskową produkcję LucasFilm. Znajdziecie je poniżej.

W centrum uwagi na najnowszych plakatach zaprezentowanych przez Walta Disneya znajdują się sojusznik Saw Gerrera, Two Tubes oraz ulubiony przez wszystkich nowy droid, B2EMO. Spekulowano, że jego umysł zostanie ostatecznie umieszczony w K-2SO, także jeśli te plotki okażą się prawdziwe, to powinno sprawić, że upadek droida w Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie będzie jeszcze trudniejszy do oglądania. Czy tak się stało? Tego dowiecie się z dzisiejszego finału Andora.

Akcja serialu Andor toczy się w uniwersum Gwiezdnych wojen, pięć lat przed wydarzeniami z Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Głównym bohaterem jest Cassian Andor (Diego Luna), a fabuła skupia się na rodzącej się rebelii przeciwko Imperium.

Diego Luna powraca jako Cassian Andor, a dołączają do niego członkowie obsady: Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller, Fiona Shaw, Forest Whitaker i Andy Serkis. Producentami wykonawczymi są Kathleen Kennedy, Tony Gilroy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna i Michelle Rejwan. Tony Gilroy jest także twórcą i showrunnerem.

Jak oceniacie powyższe materiały prasowe?

