Joel i Ellie na nowym plakacie promującym "The Last of Us"

W przyszłym tygodniu brazylijski Comic-Con, gdzie najprawdopodobniej pokazany zostanie drugi zwiastun serialu The Last of Us, opartego na kultowej grze na PlayStation. W oczekiwaniu na zapowiedź mamy dla Was nowy plakat, na którym widnieją główni bohaterowie widowiska, czyli Joel i Ellie.

fragment plakatu "The Last of Us"

HBO udostępniło oficjalny plakat przedstawiający głównych bohaterów The Last of Us – Joela (Pedro Pascal) i Ellie (Bella Ramsey). Przybierają oni pozy, które powinny być doskonale znane fanom gry. Można bezpiecznie założyć, ze jest to ukłon ze strony HBO w kierunku wiernych graczy.

Zresztą oceńcie sami:

Akcja serialu umiejscowiona jest 20 lat po tym, jak cywilizacja jaką znamy została zniszczona przez dziwnego wirusa zmieniającego ludzi w stwory. Joel pracujący w nowej rzeczywistości, jako przemytnik, dostaje zadanie przetransportowania 14-letniej Ellie z opresyjnej strefy kwarantanny. To, co z początku zapowiada się na prostą robotę, wkrótce staje się brutalną, rozdzierającą serce podróżą, w trakcie której oboje muszą przemierzać Stany Zjednoczone i polegać na sobie nawzajem, aby przetrwać.

Premiera The Last of Us została zaplanowana na 15 stycznia 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie