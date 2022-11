''Magic Mike's Last Dance'' zakończy się półgodzinną taneczną sekwencją 0

Już w przyszłym roku na ekranach kin pojawi się ostatni film z muzycznej trylogii Magic Mike. Jak się dowiedzieliśmy zakończy się on bardzo długą sekwencją taneczną.

''Magic Mike: Ostatni taniec''

Ten taneczny numer trwać ma aż pół godziny i jak twierdzi reżyser filmu Steven Soderbergh na długo zapadnie on nam w pamięć.

Chcieliśmy pokazać taniec w wielkim stylu. Mamy taneczny numer z Channingiem i Salmą na samym początku, a ostatnie 30 minut to gigantyczna sekwencja taneczna. Film zawiera wiele tańców, a moim zadaniem było zróżnicować je i sprawić, aby każdy był odrębny. powiedział Soderbergh.

Magic Mike opowiada o młodych facetach, dla których jedynym sposobem na sowity zarobek w czasach kryzysu jest rozbieranie się przed damską publicznością. Oparty na wspomnieniach jednego z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia Channinga Tatuma, który jako 19-latek dorabiał jako wzięty tancerz erotyczny, film ukazuje przemianę młodego chłopaka w króla męskiego striptizu.

Trzeci film ukaże nam powrót głównego bohatera Mike’a Lane’a (Channing Tatum) na scenę. Zmuszony jest on podjąć taką decyzję po tym, jak nie powiodła się jego transakcja biznesowa. Mężczyzna jest spłukany, przyjmuje więc ofertę nie do odrzucenia od bogatej bywalczyni salonów (w tej roli Salma Hayek), która ma swój własny plan na Mike’a. Jak się okaże ma on wyszkolić nową grupę gorących tancerzy.

Premiera filmu Magic Mike: Ostatni taniec już 10 lutego 2023 roku.

