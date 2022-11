Rian Johnson zacznie pisanie ''Na noże 3'' po Nowym Roku 0

Na swoją premierę na platformie Netflix oczekuje drugi film z kryminalnej serii Na noże. Scenarzysta obu produkcji Rian Johnson nie osiada na laurach i jak zapowiada zaraz po Nowym Roku bierze się za pisanie trzeciego filmu.

''Glass Onion: Film z serii Na Noże''

Johnson związany jest umową z Netflixem, jednak jak sam mówi to nie zobowiązanie pcha go do pisania, a pomysł jaki posiada i to, że zawsze chciał zrobić trzeci film Na noże.

Mam zeszyt, który zawsze noszę przy sobie i ciągle w nim coś zapisuję, gdy tylko do głowy wpadnie mi odpowiednia myśl. Probuję teraz budować strukturę, a po Nowym Roku naprawdę zabiorę się do pracy powiedział Johnson.

W wywiadzie dla Deadline zdradził także, iż do tej pory pierwsze 80% jego procesu tworzenia filmu polegało właśnie na robieniu notatek i spisywaniu pomysłów. Reszta na tej podstawie szła już gładko.

Czy Daniel Craig powróci do roli detektywa Benoita Blanca w trzecim filmie jeszcze nie wiadomo, ale chyba nie wyobrażamy sobie tej produkcji, bez tego aktora.

Premiera na Netflix filmu Glass Onion: Film z serii Na noże odbędzie się 23 grudnia tego roku.

Benoit Blanc powraca, aby rozwikłać kolejną sprawę w najnowszym kryminale Riana Johnsona. Za sprawą najnowszej przygody nieustraszony detektyw trafia do luksusowej rezydencji na pewnej greckiej wyspie, ale to, jak i dlaczego się tam znalazł, jest jedną z wielu zagadek. Blanc wkrótce poznaje bardzo różnorodną grupę znajomych, którzy zebrali się, jak co roku, na zaproszenie miliardera Milesa Brona. Na liście gości znaleźli się dawny partner biznesowy Milesa, Andi Brand, obecna gubernatorka stanu Connecticut, Claire Debella, odnoszący sukcesy naukowiec Lionel Toussaint, projektantka mody i była modelka, Birdie Jay, oraz jej niezawodna asystentka Peg, a także influencer Duke Cody i jego dziewczyna Whiskey. Jak w każdym porządnym kryminale, z każdym z bohaterów wiążą się jakieś tajemnice, kłamstwa i motywacje. Kiedy ktoś ginie, każdy staje się podejrzany.

