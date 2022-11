Ile "Avatar: Istota wody" może zarobić w weekend otwarcia? 0

Fani pierwszego Avatara nie mogą już doczekać się powrotu na Pandorę. W grudniu sequel najbardziej kasowego tytułu w historii ponownie zawita na ekranach kin. Ile Avatar: Istota wody zarobi w weekend otwarcia?

"Avatar: Istota wody"

Po publikacji nowego zwiastuna filmu Avatar: Istota wody w sieci zaczęły pojawiać się informacje dotyczące prognoz związanych z zarobkami widowiska Jamesa Camerona w weekend otwarcia w amerykańskich kinach. Na ten moment mówi się, że superprodukcja zgarnie 150 mln dolarów, aczkolwiek nie jest powiedziane, że finalnie suma nie wzrośnie do 175 mln dolarów.

Jako ciekawostkę przypomnijmy, że pierwszy Avatara rozpoczął swój podbój kin w 2009 roku z kwotą 77 milionów dolarów (warto jednak zauważyć, że w ówczesny weekend w Stanach Zjednoczonych była duża burza śnieżna, która stłumiła nieco dochody). Finalnie widowisko na świecie zarobiło 2,7 mld dolarów. W obecnych czasach pokonać ten wynik będzie niemalże niemożliwe. Kina cały czas walczą o odbicie się po covidowej erze plus niektóre znaczące rynki, taki jak Rosja, są zamknięte dla Hollywood.

Wracając do filmu Avatar: Istota wody. Z pewnością produkcji pomoże fakt, iż zostanie on pokazany w Chinach, co zostało już ogłoszone i z miejsca jego popularność filmu w sieci wzrosła. Ostatnio James Cameron wyjawił, że jego nowe dzieło potrzebuje ogromnego sukcesu finansowego, aby wyszedł na zero.

