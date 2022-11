Historia z ''1899'' może zostać rozłożona na trzy sezony 0

Serial 1899, za którego powstanie odpowiadają Jantje Friese i Baran bo Odar, twórcy Dark pojawił się na Netflix tydzień temu. Choć nie ma jeszcze wyników jego oglądalności, duet odpowiedzialny za produkcję zdradza jaki ma plan na serial.

Jak się okazuje od początku mieli oni plan na trzy sezony. Tyle miał Dark i tyle również jeśli Netflix pozwoli, będzie miał 1899.

Sezon pierwszy ukazuje wielki temat, wielką rzecz. Sezon drugi jeśli powstanie to głównie skupi się na rozwijaniu i zabawie głównym motywem. Dopiero trzecia część ukaże rozwiązanie. Podobnie jak w ’’Dark’’, historia ta opowiedziana ma być w przeciągu trzech sezonów powiedział Friese.

Podzielony na osiem odcinków serial 1899 opowiada o zagadkowych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas rejsu okrętu przewożącego emigrantów z Europy do Nowego Jorku. Pochodzących z różnych warstw społecznych i należących do różnych narodowości pasażerów łączą wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość za granicą. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt, który zaginął wiele miesięcy wcześniej. To, co znajdują na jego pokładzie, zmienia rejs do ziemi obiecanej w koszmarną zagadkę, w której przeszłe losy każdego z pasażerów splatają się ze sobą w tajemniczą sieć.

Serial na Netflix zadebiutował 17 listopada. Jak na razie nie otrzymał odnowienia.

Źrodło: Dark Horizons