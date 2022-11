Produkcja "Diuny 2" przeniosła się do Abu Dhabi - Zendaya dzieli się zdjęciem z fanami 0

Prace na planie zdjęciowym drugiej części serii "Diuna" w reżyserii Denisa Villeneuve’a trwają w najlepsze. Aktualnie ekipa zdjęciowa pracuje na planie w Abu Dhabi.

Zendaya - "Diuna"

Kamery na planie zdjęciowym filmu Diuna 2 cały czas pracują na pełnych obrotach. Ekipa zdjęciowa dowodzona przez Denisa Villeneuve'a przebywa akurat w Abu Dhabi. Jedna z gwiazd superprodukcji, czyli Zendaya zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z tego miejsca.

Aktorka znana z produkcji Marvela oraz serialu Euforia co prawda nie jest w swoim filmowym kostiumie, ale krajobrazy za jej plecami prezentują nam ogrom pustyni, która została wykorzystania do kręcenia filmu przez kanadyjskiego filmowca. W pierwszej części Zendaya nie miała zbyt wiele czasu ekranowego, jednak potwierdzono już, że jej postać o imieniu Chani będzie miała znacznie większą rolę do odegrania w sequelu, ponieważ jej ludzie zwani Fremenami, dołączą do Paula Atreidesa w jego "krucjacie" mającej na celu uwolnienie Arrakis od bezwzględnych okupantów Harkonnenów.

Poza tym w sieci ukazały się plakaty od Mondo. Możecie je obejrzeć poniżej:

Diuna 2 trafi do kin 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie