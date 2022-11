Magazyn Empire daje nam możliwość po raz pierwszy rzucić okiem na zdjęcia z filmu Luther. Zdaje się, że twórcy rzucą tytułowego bohatera w nową rzeczywistość, ponieważ opuści on Londyn. Na jednym ze zdjęć widzimy detektywa Johna Luthera tereny górskie pokryte śniegiem.

Według odtwórcy głównej roli, czyli Idrisa Elby, film pozwoli na jeszcze głębsze poznanie postaci: