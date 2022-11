Miles Morales na nowym zdjęciu z "Spider-Man: Across the Spider-Verse - Part One" 0

Magazyn Empire opublikował nowe zdjęcie z filmu animowanego Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One. Znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Już w przyszłym roku na ekranach kin zagości kontynuacja przebojowego filmu animowanego Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One wyprodukowana przez Sony Pictures. Dzisiaj mamy dla Was nowe zdjęcie prezentujące głównego bohatera animowanego widowiska – Milesa Moralesa. W oryginale głosu postaci ponownie użyczy Shameik Moore.

Młody superbohater miał w pierwszym filmie sporo rzeczy do robienia, jednak w drugiej odsłonie czego go jeszcze trudniejsze zadanie. Jego przeciwnikiem będzie bowiem potężny złoczyńca o pseudonimie Spot, który wydaje się być idealnym bohaterem dla filmu w klimatach Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One. Posiada on niezwykłe mocne, dzięki którym potrafi otwierać portale międzywymiarowe, których używa do pokonywania dużych odległości i popełniania przestępstw.

Niestety na razie konkrety dotyczące fabuły nie są znane. Potwierdzono jednak, że kontynuacja zawiera wiele nowych wcieleń Spider-Mana, aczkolwiek fani oczekuję też powrotu postaci, które widzieliśmy w odsłonie numer jeden.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – Part One trafi do kin 2 czerwca 2023 roku, natomiast "Part Two" zawita na ekranach 29 marca 2024 roku.

Źrodło: Empire