Pomimo, iż film Rhysa Frake'a-Waterfielda Winnie the Pooh: Blood and Honey nie ujrzał jeszcze światła dziennego, to filmowiec ten ma w swoich planach kolejne projekty o morderczych postaciach z bajek.

Jak już wcześniej informowaliśmy Frake-Waterfield będzie chciał zrealizować horror o Piotrusiu Panu. Jeden mroczny projekt w zanadrzu mu jednak nie wystarcza. Okazuje się, że chce skupić się jeszcze na jednej klasycznej postaci – jelonku Bambi.

Podobnie jak w przypadku Kubusia Puchatka, oryginalny materiał źródłowy, z którego wywodzi się Bambi przeszedł już do domeny publicznej, co znaczy, że każdy może go teraz używać na własny sposób, wykraczający poza pierwotne inwencje twórcy. Frake-Waterfield nie może jednak ściągać nic z historii Disney’a, które ten obejmuje prawami autorskimi. Tym samym Bambie z pewnością nie będzie przypominać tego jelonka jakiego znamy z kreskówki.

Horror o Bambi nosić ma tytuł Bambi: The Reckoning. Frake-Waterfield tym razem jednak nie stanie za kamerą, będzie on pełnił funkcję producenta wykonawczego. Rola reżysera przypadła Scottowi Jeffrey'owi mającemu na swoim koncie wiele horrorów, jednak znaczna większość z nich to nisko oceniane dzieła niskobudżetowe.

Jak mówi Frake-Waterfield:

Film będzie niesamowicie mroczną opowieścią o historii, którą wszyscy znamy i kochamy. Czerpiąc inspirację z filmu ’’Rytuał’’ od Netflix, Bambi będzie okrutną maszyną do zabijania, która czai się w dziczy. Przygotuj się na jelonka z wścieklizną.

