W tym miesiącu wybuch skandal związany z rynkiem kryptowalt, a dokładnie firmą FTX, która była niesamowicie popularna w tym świecie. Ta niedawno jednak ogłosiła upadłość, a z rynku wyparowały miliardy dolarów. Serial o tym dla platformy Amazon Prime Video zrealizują bracia Russo, odpowiedzialni za wiele pełnometrażowych produkcji należących do MCU.

Serial nie posiada jeszcze swojego tytułu. Wiemy jednak, że ma to być limitowana produkcja składająca się z ośmiu odcinków. Scenariusz na podstawie informacji od dziennikarzy ekonomicznych napisze David Weil. Bracia Russo są producentami za pośrednictwem własnej firmy AGBO. Prawdopodobnie staną oni także za kamerą. Czy całości czy tylko odcinka pilotażowego? Jeszcze nie wiadomo.