Koniec prac na planie serialowego prequela filmowej serii ''Ted'' 0

Seth MacFarlane ogłosił koniec prac na planie długo oczekiwanego serialu o pluszowym misiu Tedzie, który powstaje dla platformy Peacock. Projekt ten jest prequelem filmowej serii zapoczątkowanej w 2012 roku komedią Ted.

MacFarlane na swoim koncie na Instagramie opublikował wpis informujący o końcu prac na planie opatrzony zdjęciem tytułowego misia. Fotografia ta nie daje żadnych wskazówek co do fabuły nadchodzącej produkcji.

Jedyne co zostało zdradzone to, że akcja serialu rozegra się w latach 90., a więc przed wydarzeniami z pierwszego filmu. W młodszego Johna Bennetta, którego portretował Mark Wahlberg teraz wcieli się Max Burkholder. Alanna Ubach i Scott Grimes zagrają zaś jego rodziców. Miś Tedi przemówi tym samym głosem, którego udzieli mu sam MacFarlane.

Serial ma być podobny tonem do obu filmów, a więc będzie rubasznie, wulgarnie i śmiesznie. MacFarlane twierdzi, że choć to produkcja telewizyjna to w żaden sposób jakością odbiegać nie będzie od pełnometrażowych produkcji. Serial Ted podobnie jak filmy będzie komedią z oceną R.

Premiera prequela, na który składa się 10. odcinków nie została jeszcze wyznaczona.

Ted z 2012 roku to jak do tej pory drugi najbardziej dochodowy film komediowy posiadający kategorię wiekową R. Zarobił on ponad 550 milionów dolarów na całym świecie.

Źrodło: Collider