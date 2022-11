Pierwszy plakat ''The Mean One'' - morderczy Grinch nadchodzi 0

Zadebiutował pierwszy plakat promujący nowy film z Grinchem w roli głównej. The Mean One to świąteczny slasher.

''The Mean One''

Ten rok łamie konwencję. Twórcy rzucili się na przerażające wyobrażenia postaci z klasycznych bajek dla dzieci. Nakręcony już film o Kubusiu Puchatku i Prosiaczku z morderczymi skłonnościami czeka na swoją premierę. W planach jest mroczna wersja Piotrusia Pana i Bambi. Doczekaliśmy się także Grincha w niesamowicie krwawej wersji.

Oto plakat The Mean One:

Za powstanie świątecznego horroru The Mean One odpowiada Studio XYZ Films. Jego fabuła opiera się na historii Grincha. Główny bohater zwie się The Mean One, jest zielony, mieszka na szczycie ośnieżonej góry i żywi wielką pogardę do Świąt Bożego Narodzenia. Ludzie mieszkający w wiosce nieopodal są przerażeni jego obecnością. Jednak z o wiele bardziej mrocznych powodów niż znane nam wykradanie prezentów.

Do miasteczka przybywa Cindy, która pragnie zmierzyć się ze swoją przeszłością. Ma traumę po tym jak jej rodzice 20 lat temu zostali brutalnie zamordowani przez The Mean One. Ten zaś dalej spragniony krwi ma zamiar zejść do miasteczka Newville w trakcie świątecznych uroczystości i dokonać kolejnego rozlewu krwi. Cindy nie chce na to pozwolić, znajduje nowy cel — uwięzienie kreatury i jej zabicie.

W Cindy wciela się Krystle Martin. The Mean One portretuje David Howard Thornton. W pozostałej obsadzie: Chase Mullins, Rachel Winfree, Flip Kobler i Amy Schumacher. Za kamerą slashera stanął Steven LaMorte pracując na scenariuszu Finna Koblera i Flipa Koblera.

Premiera filmu w USA 9 grudnia. W Polsce wejść ma on do kin tuż przed świętami – 23 grudnia.

Źrodło: ComingSoon