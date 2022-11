Banderas wystąpił w roli Alejandro Murrieta aka Zorro w Masce Zorro i Legendzie Zorro. Za reżyserię obu odpowiada Martin Campbell. Pierwszy film ukazał przejęcie szpady przez Banderasa od poprzedniego Zorro, w którego wcielał się Anthony Hopkins. Ten uczy swojego następcę, szkoląc go i przekazując swoją wiedzę i doświadczenie. Banderas w kolejnym filmie, jeśli takowy by powstał z chęcią wcieliłby się w taką właśnie postać. Chciałby zagrać mentora przekazującego szpadę młodemu następcy.

Tak chciałbym. Rozważyłbym taką możliwość. Gdyby wezwano mnie do zagrania Zorro, zrobiłbym to co zrobił dla mojej postaci Hopkins, czyli przekazał pałeczkę powiedział Antonio Banderas.