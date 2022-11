"Kociarze" pomagają kotom - niezwykły dokument dla fanów kotów 0

Kociarze to wzruszająca, piękna i wspaniale nakręcona opowieść o dziewięciu mężczyznach, którzy kochają koty. Reżyserka Mye Hoang na bohaterów swojego filmu wybiera mężczyzn, których dzieli wszystko – zawód, status majątkowy, miejsce zamieszkania czy wiek. Łączy ich jednak miłość do kotów i nieodparta chęć pomocy wszystkim czworonogom, których spotykają na swojej drodze.

Ta postawa jest zaraźliwa. Bezinteresowne dobro i miłość do futrzastych czworonogów, które biją z ekranu, łapie za serca wszystkich kociarzy i kociary oraz tych, którym tylko się wydaje, że nimi nie są. Wielu z nich podczas seansu pomyśli o zbliżającej się zimie, która nie jest łatwym czasem dla bezpańskich kotów. Dlatego, idąc na seans Kociarzy, będzie można nie tylko przekonać się, jak można pomagać kotom, ale zrobić to samemu. Każdy kupiony bilet do kina to 1 zł na posiłek dla kota.

Velvet Spoon wesprze cztery fundacje: Fundację Animalia, Ja paczę sercem, Fundację NaszeZoo.pl oraz Fundację Głosem Zwierząt. Dla każdej organizacji wygenerowany został specjalny link afiliacyjny i przez niego można kupić bilet do wybranego kina, w którym grany jest film, jednocześnie przekazując wsparcie dla kocich podopiecznych.

Kociarze w kinach od 2 grudnia.

Źrodło: Velvet Spoon