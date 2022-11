Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lepszego zdjęcia dzisiaj nie zobaczycie! Pizza Dog i Cosmo, czyli spotkanie dwóch marvelowskich psiaków! 0

W mediach społecznościowych pojawiło się urocze zdjęcie, które z pewnością docenią wszyscy fani Kinowego Uniwersum Marvela. Fotografia, którą znajdziecie w dalszej części artykułu portretuje psich aktorów, którzy ożywiają dla nas na ekranie Pizza Dog i Cosmo!

W piątek Marvel Studios wydało Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta, które z pewnością ma szansę stać się świątecznym klasykiem. Jednym z cichych bohaterów tego specjalnego projektu Jamesa Gunna i Marvel Studios jest Cosmo – telekinetyczny psiak, któremu głosu użycza znakomita Maria Bakalovą znana z filmu Kolejny film o Boracie. Co ciekawe ma on odegrać ważną rolę w trzecim kinowym widowisku o Strażnikach Galaktyki.

W poprzednie święta Bożego Narodzenia Marvel zaprezentował fanom inną produkcję w świątecznych klimatach. Mowa o serialu Hawkeye, gdzie także pojawił się sympatyczny psiak o imieniu Lucky the Pizza Dog! O ile znane są dalsze losy Strażników Galaktyki, a co za tym idzie Cosmo, to na razie nie wiadomo, kiedy powróci Kate Bishop i jej czworonożny przyjaciel.

Ważne jest jednak to, że ci psi aktorzy są kumplami, co potwierdza fotografia opublikowana w mediach społecznościowych.

Przed Wami Jolt (Lucky the Pizza Dog) oraz Slate (Cosmo).

Źrodło: Comicbookmovie