''Lipowo. Zmowa milczenia'' – nowy serial Player Original. Premiera w 2023 roku. 0

Już wkrótce Player zaprosi na kolejną gorącą serialową premierę. Gęsty kryminał obyczajowy Lipowo. Zmowa milczenia zabierze ich do małego miasteczka, w którym mieszkańcy do perfekcji opanowali grę pozorów, a historię miejscowości od lat piszą sekrety oraz połączenie dwóch religijnych światów: pogańskiego i chrześcijańskiego. Co się stanie, kiedy nagle trafi do niej osoba z zewnątrz, która postanowi odkryć oraz skonfrontować je wszystkie?

W ośmioodcinkowej historii Lipowo. Zmowa milczenia fani Playera poznają mieszkańców Lipowa – małej, sennej miejscowości otoczonej malowniczymi lasami i jeziorami na Kujawach. Życie tu przypomina sielankę, wszyscy się znają, szanują, mniej lub bardziej lubią, a głosem sumienia jest lokalny proboszcz. W rzeczywistości nad spokojnym Lipowem unosi się gęsta mgła tajemnicy, która spowija miasteczko od lat i wpisała się w jego krajobraz. A tutejsi ludzie doskonale nauczyli się w niej funkcjonować, prowadząc grę pozorów i perfekcyjnie chroniąc sekrety sąsiadów oraz, przede wszystkim, swoje. Na terytorium Lipowa spotykają się również dwa religijne światy: za dnia chrześcijański w lokalnej parafii oraz zakonie, w nocy – pogański na słynnej Polanie Czarownic na obrzeżach miejscowości.

Scenariusz serialu został zainspirowany powieścią Katarzyny Puzyńskiej,pt. Motylek będącą pierwszą częścią sagi o mieszkańcach Lipowa.

Daliśmy książce Kasi Puzyńskiej „Motylek” drugie życie – ekranowe. Powieść zainspirowała nas do stworzenia nieoczywistej historii kryminalno-obyczajowej. Bardzo życiowej, ponieważ Lipowo to miasteczko, które każdy z nas zna. To mieszkańcy i problemy będący lustrem dla nas wszystkich. Cieszę się bardzo, że do projektu udało nam się zaangażować świeże i mało ograne „twarze”, których potencjał rozkwitł w towarzystwie bardziej doświadczonych kolegów. Efekt końcowy jest niesamowity. Już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczą go użytkownicy Playera powiedziała Karolina Izert, producentka z ramienia TVN Warner Bros. Discovery.

Pewnego dnia do miasteczka, w sam środek zżytej społeczności, trafia Weronika Nowakowska (Julia Kijowska), pisarka szukająca spokoju oraz ucieczki od życia i kłopotów, które zostawiła za sobą w stolicy. Wkrótce po jej przyjeździe w Lipowie dochodzi do tragicznych wydarzeń – ginie siostra z lokalnego zakonu, w którym obowiązują śluby milczenia. W jednej chwili w małym miasteczku każdy staje się podejrzany! Szef lokalnej policji, młody i ambitny Daniel Podgórski (Piotr Pacek), widząc zaangażowanie nowej mieszkanki, decyduje się na bardzo odważny ruch – wbrew wszystkim wciąga Weronikę w sprawę. Z każdym dniem kobieta zaczyna odkrywać kolejne sekrety miasteczka. Ale żeby dojść do prawdy, pisarka musi nie tylko wydobyć na światło dzienne głęboko skrywane tajemnice mieszkańców Lipowa, ale również stawić czoła swojej własnej. A przede wszystkim złamać zmowę milczenia!

Na ekranie widzowie Playera zobaczą także Olafa Lubaszenkę, Eryka Kulma Jr., Agnieszkę Suchorę, Mariusza Bonaszewskiego, Marcina Sztabińskiego, Beatę Kawkę, Julię Konarską, Antoniego Sztabę, Dorotę Kolak oraz Jana Wieczorkowskiego.

Jesteśmy dumni, że możemy wejść w świat jednej z najlepszych serii kryminalnych w tym kraju. Mamy nadzieję, że sprostamy oddaniu niezwykłej atmosfery świata tajemnic stworzonego przez Katarzynę Puzyńską w sadze o Lipowie, jednocześnie wzbogacając go dodatkowo o autorskie pomysły. „Lipowo. Zmowa milczenia” nie jest typową adaptacją ekranową książki, a intrygującym serialem na jej motywach mówi Michał Kwieciński, producent z ramienia Akson Studio.

Zdjęcia powstawały w okresie letnim w Warszawie i okolicach oraz na Kujawach. Obecnie serial jest na etapie post produkcji. Tytuł trafi do oferty Playera w 2023 r. Dokładna data nie jest jeszcze znana.

Scenariusz stworzyli Milena Korolczuk, Bartosz Janiszewski i Michał Godzic pod nadzorem Katarzyny Śliwińskiej-Kłosowicz. Serial wyreżyserował Łukasz Ostalski, a autorem zdjęć jest Mikołaj Łebkowski.

Źrodło: TVN