''Pukając do drzwi'' - tak prezentuje się nowy plakat kolejnego filmu M. Night Shyamalana 0

Uratować swoją rodzinę czy ocalić ludzkość? Dokonaj wyboru. To hasło promujące najnowszy film indyjskiego reżyera M. Night Shyamalana – Pukając do drzwi, mającego na swoim koncie kilka już naprawdę dobrych produkcji, w tym m.in. thriller Old czy Split.

Pukając do drzwi uznać można za film psychologiczny. Jego fabuła opiera się na powieści Paula Tremblaya z 2018 roku. Główni bohaterowie to trzyosobowa rodzina, która spędza wakacje w odosobnionej górskiej chatce. Nagle do ich drzwi póka czworo nieznajomych. Podają się oni za zwiastunów nadchodzącej apokalipsy. Żądają od rodziny dokonania niewyobrażalnego wyboru, który ma niby zapobiec zagładzie. Dziewczynka oraz dorośli mając bardzo ograniczony dostęp do wiadomości ze świata zewnętrznego muszą zadecydować, w co wierzyć i jaką podjąć decyzję, nim wszystko na zawsze zostanie utracone.

Za reżyserię filmu odpowiada Shyamalan. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Steve Desmond i Michael Sherman. W rolach głównych występują Dave Bautista, Jonathan Groff oraz Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui, Abby Quinn i Rupert Grint. Producentami Pukając do drzwi są Shyamalan, Marc Bienstock i Ashwin Rajan za pośrednictwem Blinding Edge Pictures.

Premiera filmu wyznaczona jest na 3 lutego 2023 roku.

Źrodło: Bloody Disgusting