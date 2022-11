Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jaką kategorię wiekową będzie miał film "Avatar: Istota wody"?

Do premiery najnowszego dzieła Jamesa Camerona będącego jednocześnie kontynuacją najbardziej kasowego filmu w historii kina, nie pozostało już wiele czasu. Widowisko Avatar: Istota wody trafi na ekrany światowych kin w grudniu, a my poznaliśmy kategorię wiekową oficjalnie przyznaną przez Motion Picture Association of America (MPAA).

"Avatar: Istota wody"

Zgodnie z przewidywaniami Avatar: Istota wody otrzymał kategorię wiekową PG-13. Produkcja została oceniona, jako taka, która charakteryzuje się "sekwencjami silnej przemocy i intensywnej akcji, mocnym językiem oraz częściową nagością". Dla przypomnienia Avatar w 2009 roku również otrzymał tę samą kategorię wiekową od Motion Picture Association of America, między innymi za "epickie sekwencje bitewne i wojenne, zmysłowość oraz język".

Oczywiście kategoria wiekowa PG-13 nie powinna mieć większego wpływu na zarobki filmu w kinach. Prognozuje się, że superprodukcja twórcy Terminatora zarobi w amerykańskich kinach w weekend otwarcia od 150 do 175 mln dolarów. Dla porównania Avatar wystartował z kwotą sięgającą 77 mln dolarów.

Avatar: Istota wody, którego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Walczą o to mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

Avatar: Istota wody w kinach od 16 grudnia 2022 roku.

Źrodło: Comicbookmovie