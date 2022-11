Nowe odcinki "Craig znad Potoku" już wkrótce w Cartoon Network 0

Stacja zaprasza na nowe przygody Craiga Williamsa i jego przyjaciół w premierowych odcinkach 4. sezonu hitowego serialu Craig znad Potoku. Na widzów czekają kolejne perypetie od twórców popularnej produkcji Steven Universe, w równie ekscytującej i wyróżniającej się pod względem stylu animacji. Premierowa emisja od poniedziałku 5 grudnia o 16:40 w Cartoon Network.

"Craig znad Potoku"

Kreskówkę stworzyli Ben Levitt i Matt Burnett, którzy powołali w 2013 roku do życia serial Steven Universe. Craig znad Potoku, od momentu premiery w 2018 roku, stał się równie wielkim globalnym hitem. Protagonistą przełomowej społecznie opowieści jest Craig Williams, czarnoskóry chłopiec. Również dzięki tej kreskówce Cartoon Network kontynuuje emitowanie inkluzywnych treści, które sprawiają, że każde dziecko z całego świata może czuć się uwzględnione w animowanej narracji.

W premierowych odcinkach 4. sezonu bohaterowie odbywać będą nowe wędrówki do wyobrażonych miejsc. Podróżowali już wcześniej do Drugiej Strony Potoku – tym razem zagrają w planszówki. To świetny sposób na spędzenie czasu w pochmurny dzień! Ale główne postaci z serialu zorientują się, że… nie są już w swoim świecie, a w rzeczywistości z gry! Będą musiały wymyślić sposób na powrót do ukochanego miasteczka Herkleton. W innych odcinkach Craig weźmie udział w konkursie na najdłuższe utrzymanie spojrzenia bez mrugania, pomoże znaleźć zagubionego psiaka Dzikonessy i dołączy do wyprawy bohaterów z Drugiej Strony Potoku. Czy razem odnajdą ukryty wodospad?

Premiera nowych odcinków 4. sezonu „Craig znad Potoku” już w poniedziałek 5 grudnia o 16:40 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:40 w Cartoon Network.

Źrodło: Cartoon Network