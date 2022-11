Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Głośne anime "Demon Slayer: Mugen Train" trafi do polskich kin! 0

Szykuje się kolejna nie lada gratka dla fanów anime w Polsce. Znakomity Demon Slayer: Mugen Train trafi na wielkie ekrany, o czym poinformowała sieć kin Helios. To następna okazja zobaczenia znanego tytułu z tego gatunku na kinowym ekranie.

"Demon Slayer: Mugen Train"

9 grudnia to bardzo ważna data dla wszystkich fanów anime w Polsce. Tego dnia bowiem na ekranach kin Helios pojawi się prawdziwa perełka dla miłośników tego gatunku. Będzie to premiera pełnometrażowego filmu opartego na popularnym serialu telewizyjnym Kimetsu no Yaiba – Demon Slayer: Mugen Train.

Bilety na premierowe seanse dostępne są w kasach kin Helios w całej Polsce, a także na stronie sieci kin Helios. Szczegóły znajdziecie POD TYM LINKIEM

Po ukończeniu treningu rehabilitacyjnego Tanjiro i jego towarzysze udają się na kolejną misję. W Nieskończonym Pociągu doszło do serii tajemniczych zniknięć ponad czterdziestu pasażerów. Tanjiro i Nezuko, wraz z Zenitsu i Inosuke, dołączą do jednego z najpotężniejszych szermierzy wśród Korpusu Zabójców Demonów — Filara Płomienia, Kyojuro Rengoku. Razem stawią czoła nieznanemu zagrożeniu.

Poniżej zwiastun widowiskowego anime:

Źrodło: Helios