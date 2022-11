To nie koniec Ultrona! Złoczyńca może powrócić w filmie lub serialu 0

Marvel Studios nie skreśla jeszcze Ultrona. Możliwe, że za jakiś czas ultranowoczesny i jednocześnie ultranikczemny android powróci do Marvel Cinematic Universe!

"Avengers: Czas Ultrona"

Premiera widowiska Avengers: Czas Ultrona miała miejsce w 2015 roku i od tamtego czasu mieliśmy tylko sporadyczne wspomnienia o tytułowym androidzie w Marvel Cinematic Universe. Finalnie to właśnie on miał bardzo mocny wpływ na rozwój uniwersum – to dzięki jego poczynaniom powstał Vision oraz zniszczona została Sokovia, co doprowadziło do wydarzeń w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów.

Powszechnie uważa się, ze Vision zniszczył resztki sztucznej inteligencji tworzącej Ultrona, jednak jest teoria, że w jakiś sposób znalazła ona sposób na przetrwanie. "The Cosmic Circus" donosi, że według jednego z ich źródeł "sztuczna inteligencja Ultrona nie została zniszczona w następstwie "Avengers: Czas Ultrona", a pozostałości sztucznej inteligencji Ultrona są nadal aktywne, aczkolwiek uśpione".

Co to oznacza dla samego MCU? Są spore szanse na powrót Ultrona na ekran, chociażby w serialu "Armor Wars". Tym bardziej, że złoczyńca w tej produkcji ma być powiązany z postacią Iron Mana. W przyszłości bardzo prawdopodobna wydaje się być także adaptacja "Vision Quest", która miałaby być kontynuacją wydarzeń z serialu WandaVision z 2021 roku i zaprezentować nam historie Białego Visiona. Równałoby się do z badaniem przeszłości tego bohatera, co otworzyłoby furtkę do powrotu Ultronowi.

Warto także przypomnieć, ze Marvel Studios wykorzystało Ultrona w swoim serialu animowanym A gdyby…?, gdzie okazał się być najpotężniejszym ze wszystkich złoczyńców. Mogliśmy go także zobaczyć w kinowym widowisku Doktor Strange w multiwersum obłędu, gdzie niektóre z jego dronów pilnowały Stephena Strange’a.

Źrodło: The Cosmic Circus