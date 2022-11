"The Mean One" - zwiastun parodii grozy o Grinchu!

Grinch powraca i to w całkiem interesującej wersji! Przed Wami zwiastun parodii grozy przygód włochatego stwora, który nienawidzi świąt Bożego Narodzenia – The Mean One. Zapowiedź filmu znajdziecie w dalszej części artykułu.