Zajrzyj do świata gwiazd. Player ogłasza datę premiery serialu ''Mój agent'' 0

Jak wyglądają kulisy pracy z największymi gwiazdami filmu, teatru i telewizji? Co dzieje się na planach filmowych, sesjach zdjęciowych, uroczystych bankietach? Wstęp do tego świata mają nieliczni. Dla pracowników agencji aktorskich nie ma on tajemnic. O tym jak wygląda codzienna praca agentów gwiazd będzie można przekonać się już 25 grudnia oglądając nową produkcją Player Original Mój agent.

Bohaterami serialu są pracownicy prestiżowej warszawskiej agencji AAK. Marek (Marek Gierszał), Aga (Aleksandra Pisula), Gabriel (Maciej Maciejewski) i Mira (Ewa Szykulska) mają pod swoją opieką największe gwiazdy filmu, teatru, telewizji. Dla swoich klientów są gotowi na każde poświęcenie. Negocjują kontrakty, rozwiązują konflikty, potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Ich praca bywa niezwykle wymagająca. Jak powszechnie wiadomo agent gwiazdy nie ma łatwego życia.

Los Agencji Aktorskiej Krantz staje pod znakiem zapytania, gdy umiera jej właściciel, Gustaw (Krzysztof Jasiński). Teraz oprócz codziennych zmagań z niezwykle absorbującymi gwiazdami czwórka agentów będzie musiała walczyć o przetrwanie jednej z najbardziej prestiżowych agencji aktorskich w Warszawie. W tym samym czasie w biurze pojawia się Dorota (Paulina Walendziak) – dorosła córka Marka, której istnienie ukrywał przed swoimi współpracownikami i rodziną. Dla dziewczyny świat planów zdjęciowych, scenariuszy, spotkań z gwiazdami jest tym o czym marzy. Przypadek sprawi, że rozpocznie pracę w agencji, u boku ojca i… wbrew jego woli. Czy rzeczywistość okaże się zgodna z jej wyobrażeniami o kulisach show-biznesu?

Serial Mój agent oparty jest na francuskiej produkcji Gdzie jest mój agent?, która we Francji okazała się ogromnym sukcesem. Prawa do adaptacji zostały do tej pory sprzedane do Polski, Korei Południowej, Indonezji, na Bliski Wschód, Filipiny, do Malezji, Turcji i Włoch. Premierę miała w kwietniu również brytyjska wersja.

Pierwszy sezon serialu składa się z sześciu odcinków. W roli wiodącej w każdym pojawi się gościnnie inna polska gwiazda. W pierwszym będzie to Magdalena Cielecka, w drugim Danuta Stenka oraz Grażyna Szapołowska, w trzecim Jerzy Stuhr oraz Maciej Stuhr, w czwartym Marta Żmuda Trzebiatowska, w piątym Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak, w szóstym Daniel Olbrychski. W role agentów oraz ich asystentów wcielą się Ewa Szykulska, Aleksandra Pisula, Marek Gierszał, Maciej Maciejewski, Anna Cieślak, Paulina Walendziak, Dawid Ściupidro, Sylwia Achu.

Pierwszy odcinek serialu będzie miał swoją premierę w Playerze już 25 grudnia. Kolejne zostaną udostępnione w tygodniowych odstępach.

Źrodło: TVN