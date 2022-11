Scarlett Johansson ponownie w adaptacji powieści ''Just Cause'' 0

Scarlett Johansson, aktorka znana z wysokobudżetowych widowisk Marvela, w których wciela się w Czarną Wdowę, otrzymała angaż w produkcji telewizyjnej. Będzie to dla niej pierwsza tak poważna rola w projekcie realizowanym na mały ekran.

Johansson wcieli się w główną postać w serialu Just Cause powstającym dla platformy Amazon Prime Video. Fabuła serii oprze się na powieści Johna Katzenbacha z 1992 roku. Co ciekawe aktorka ta miała już okazję wystąpić w adaptacji tej książki, tyle że filmowej. W 1995 roku zagrała u boku Seana Connery'ego w dramacie noszącym tytuł W słusznej sprawie w reżyserii Arne Glimchera. Wcieliła się ona w postać Kate Armstrong.

Tym razem aktorka otrzymała stanowczo inną rolę. Zobaczymy ją jako reporterkę pewnej gazety z Florydy – Madison Cowart, która walcząc z własnymi problemami zostaje oddelegowana do więzienia, gdzie ma opisać ostatnie dni skazanego na śmierć więźnia. W powieści postać ta jest mężczyzną.

Scenarzystką i producentką serialu jest Christy Hall pracująca przy To nie jest OK.

Scarlett Johansson oprócz z występów w MCU kojarzyć możecie z roli w komedii Jojo Rabbit, komediodramatu Historia małżeńska oraz komedii Ostra noc. Za pierwsze dwa wymienione filmy otrzymała nominację do Oscara.

Źrodło: Deadline