Zwiastun ''When You Finish Saving the World'', reżyserskiego debiutu Jesse Eisenberga 0

Studio A24 opublikowało pierwszy zwiastun komediodramatu When You Finish Saving the World. Produkcja ta jest debiutem reżyserskim Jesse Eisenberga.

Eisenberg po występach w licznych filmach, postanowił spróbować swoich sił za kamerą. Oprócz nakręcenia When You Finish Saving the World, napisał także scenariusz do filmu, który to również jest jego pierwszym.

Aktora tego z pewnością kojarzycie z filmów: Osada, Walka żywiołów, Zombieland, Iluzja czy Liga sprawiedliwości Zacka Snydera. Zaś za rolę w biograficznym dramacie The Social Network otrzymał nominację do Oscara.

W rolach głównych występują gwiazda Stranger Things Finn Wolfhard i znana z serialu Historia Lisey – Julianne Moore. Uczeń liceum Ziggy (F. Wolfhard) wykonuje oryginalne folkowo-rockowe piosenki dla uwielbiających go fanów online. Ta koncepcja zadziwia jego formalną i spiętą matkę Evelyn (J. Moore), która prowadzi schronisko dla ofiar przemocy domowej. Czy dzięki temu uda im się naprawić straconą więź jaką niegdyś posiadali? Dotychczas wypełniając lukę po sobie oboje szukali tego co stracili wśród obcych ludzi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Na ekranie ujrzymy także Jay O. Sanders, Alishę Boe, Billy'ego Bryka i Eleonore Hendricks.

Premiera filmu 20 stycznia 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon