Co jest, doktorku? Nowe odcinki "Zwariowane Melodie: Kreskówki" w Boomerangu!

Jeszcze więcej zwariowanych przygód na ekranach telewizorów! Ekipa zwierzątek, które notorycznie pakują się w tarapaty, wraca w premierowych epizodach. Te same kultowe postaci, zabawne gagi i idąca z duchem czasu animacja – właśnie takie są Zwariowane Melodie: Kreskówki. Premiera nowych odcinków już w poniedziałek 5 grudnia o 15:00 w Boomerangu.

Czy bohaterowie kreskówki mogą być tak wielkimi gwiazdami, jak prawdziwe sławy Hollywood? Tak, jeśli jest to ekipa Zwariowanych Melodii! Kultowy serial zdobył w historii dwa Oscary za animowany krótki metraż, a Królik Bugs ma nawet swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Hollywood. Kreskówkowe gwiazdy występują również na kanale Boomerang! Mali widzowie mogą wkroczyć do pełnego pozytywnej energii świata Zwariowanych Melodii, a opiekunowie razem z maluchami cieszyć się emisją nowych odcinków przygód bohaterów, których znają ze swojego dzieciństwa.

W premierowych odcinkach niektóre postaci spróbują sił w nowej roli. Kaczor Daffy zatrudni się w orkiestrze filharmonii. To całkiem wymagające zadanie dla tak roztrzepanego osobnika! Daffy wykorzysta wszystkie pokłady skupienia, aby uderzyć w cymbał w konkretnym momencie i nauczy się nowej umiejętności. Kowboj Yosemite Sam spotka kolejny cel polowań: to wielki rekin! Sam będzie przekonany, że ryba już złapała się na przynętę, ale wtedy Królik Bugs pokrzyżuje mu szyki. W pozostałych odcinkach łakomy kot Sylwester trafi do ptaszarni, a Porky napotka przeszkodę w przygotowaniach do ślubu z Petunią, gdy Daffy zgubi jego obrączkę.

Premiera nowych odcinków Zwariowane Melodie: Kreskówki już w poniedziałek 5 grudnia o 15:00 w Boomerang. Emisja codziennie o 15:00 w Boomerang.

Źrodło: Cartoon Network