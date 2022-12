Robert De Niro z główną rolą w serialu Netflix 0

Robert De Niro pomimo wieku stawia sobie kolejne poprzeczki w swojej zawodowej karierze. Jak się okazuje niedługo zobaczymy go w głównej roli w limitowanym serialu Netflix Zero Day.

Dla tego uznanego hollywoodzkiego aktora będzie to pierwszy tak poważny występ w produkcji telewizyjnej. Do tej pory De Niro grał głównie w pełnych metrażach. Na swoim koncie ma on m.in. takie filmy jak Irlandczyk, Poradnik pozytywnego myślenia, Frankenstein, Prawo Bronxu, Ojciec chrzestny II czy Dawno temu w Ameryce.

W realizowanym dla Netflix thrillerze politycznym De Niro wcielić ma się w jednego z byłych prezydentów USA. Niestety nie wiemy w którego. Fabularne szczegóły Zero Day również nie są znane.

Pisaniem scenariusza projektu oraz jego produkcją zajmują się Eric Newman i Noah Oppenheim. De Niro także pełni funkcję jednego z producentów. Projekt ten jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju. O postępach w jego realizacji będziemy informować Was na bieżąco.

W tym roku Roberta De Niro, dwukrotnie nagrodzonego Oscarem oglądać mogliśmy w historycznym dramacie Amsterdam. W przyszłym roku do kin wejdzie z nim film Killers of the Flower Moon w reżyserii Martina Scorsese.

Źrodło: Variety