"Strażnicy Galaktyki vol 3." - ulubieńcy fanów Marvela powracają! Zobaczcie zwiastun 0

Marvel Entertainment zaprezentował pierwszy oficjalny zwiastun widowiska Strażnicy Galaktyki vol. 3. Zapowiedź znajdziecie poniżej.

Marvel Entertainment wreszcie dał światu to za czym wszyscy czekaliśmy! W sieci zadebiutował doskonały zwiastun filmu Strażnicy Galaktyki vol. 3, który wzbudza niesamowite emocje. Z jednej strony mamy do czynienia z charakterystycznym dla adaptacji Jamesa Gunna humorem, a z drugiej czuć, ze nadchodzi coś wielkiego, coś co fani zapamiętają do końca życia. Już teraz można odnieść wrażenie, że w tej finałowej odsłonie trylogii nie wszyscy nasi bohaterowie przeżyją. Czy właśnie taki los czeka na przykład Rocketa?

W zapowiedzi, którą znajdziecie poniżej oprócz tytułowych "Strażników Galaktyki", mamy też możliwość ujrzenia w akcji Adama Warlocka.

W trzeciej odsłonie serii nasza ukochana grupa odmieńców wygląda obecnie trochę inaczej. Peter Quill, wciąż nie mogąc pogodzić się z utratą Gamory, musi zebrać wokół siebie swoją drużynę, aby bronić wszechświata i chronić jednego ze swoich. To ten rodzaj misji, która musi zakończyć się pomyślnie inaczej może doprowadzić do końca Strażników, jakich znamy.

Strażnicy Galaktyki vol. 3 trafią do kin 5 maja 2023 roku.

Źrodło: The Walt Disney Studios / materiały prasowe