Pierwszy sezon serialu ''Kruk'' dostępny bez opłat w Canal+ online 0

Kruk to mocny thriller kryminalny z gwiazdorską obsadą. Finałowy sezon trylogii Kruk noszący podtytuł Jak tu ciemno będzie miał premierę 9 grudnia, a od 1 grudnia w Canal+ online wszystkie 6 odcinków pierwszej serii Kruk o podtytule Szepty słychać po zmroku dostępne są bez opłat.

To najmocniejszy serial kryminalny ostatnich lat ze wciągającą fabuła, opartą na świetnym scenariuszu, który docenili nie tylko widzowie, ale i krytycy.

Największym wyróżnikiem produkcji jest malownicza, a zarazem pełna mroku i tajemnicy sceneria Podlasia, świat Szeptuch i ludowych wierzeń, emocjonalna, inspirowana regionem muzyka ilustracyjna autorstwa Bartosza Chajdeckiego oraz charakterystyczny główny bohater, w którym zakochali się widzowie.

Adam Kruk (w tej roli fenomenalny Michała Żurawskiego to niejednoznaczny w swoich wyborach, pełen sprzeczności, targany wewnętrznymi demonami komisarz policji. Próba zamknięcia historii z przeszłości i rozwiązania traum z dzieciństwa sprowadza go do Białegostoku, gdzie splot wydarzeń i zaangażowanie w lokalne śledztwa zatrzymują go na stałe. Na Podlasiu dochodzi bowiem do porwania nastoletniego chłopca. Adam Kruk jest w stanie poświęcić wiele, by rozwiązać postawioną przed nim sprawę, czasami aż nazbyt.

Źrodło: Canal+