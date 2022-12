Netflix anulował serial Flanagana ''Klub Północny'' 0

Netflix po zakończeniu współpracy z Mike'm Flanaganem zmuszony był anulować jego serial Klub Północny, który zadebiutował na początku października tego roku.

fragment plakatu promującego serial ''Klub Północny''

Mike Flanagan i Trevor Macy posiadający firmę producencką Intrepid Pictures jakiś czas temu podpisali umowę z Netflix na realizację seriali. W jej ramach dotychczas premiery doczekały się cztery serie: Klub Północny, Nawiedzony dwór na wzgórzu, Nawiedzony dwór w Bly i Nocna msza. Na swoją premierę w przyszłym roku czeka jeszcze The Fall of the House of Usher.

Niestety na tym koniec. Flanagan postanowił nie kontynuować współpracy z amerykańskim gigantem streamingowym. Teraz Intrepid Pictures produkować będzie dla platformy Amazon Prime Video.

O czym opowiada Klub Północny:

W hospicjum dla nieuleczalnie chorej młodzieży ósemka pacjentów spotyka się co noc o północy, aby opowiadać sobie historie o duchach — i zawiera pakt, że następny z nich, kto umrze, da grupie znak z zaświatów. Klub Północny powstał na podstawie powieści z 1994 roku o tym samym tytule oraz innych książek Christophera Pike’a. W serii tej wystąpiła ikona horroru Heather Langenkamp, grając rolę tajemniczej lekarki prowadzącej hospicjum.

Źrodło: Deadline