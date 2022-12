James Cameron chciałby, aby powstała jeszcze 6 i 7 część ''Avatara'' 0

Obecnie pewnym jest wejście do kin drugiej i trzeciej części Avatara. Jednak jego reżyser James Cameron ma niesamowicie pozytywne plany na przyszłość. Jak mówi bardzo chciałby, aby powstała szósta i siódma część tej filmowej serii.

''Avatar: Istota wody''

Cameron twierdzi, że jeśli będzie tylko popyt na historię mieszkańców Pandory to on z chęcią będzie realizował kolejne filmy. Martwi go jednak to, że prawdopodobnie nie stanie za kamerą szóstej i siódmej części ze względu na swój wiek, jaki miałby w czasie ich realizacji. Cameron licząc czas jaki potencjalnie mógłby minąć pomiędzy realizacjami kolejnych filmów stwierdził, że miałby wtedy około 90 lat.

Nie będę w stanie robić filmów ’’Avatar’’ w nieskończoność, gdyż wymagają one niesamowitej energii. Musiałbym kogoś wyszkolić, żeby wiedział jak to robić. Nie ważne jak bystry jesteś jako reżyser, nie będziesz wiedział jak to zrobić. powiedział Cameron.

Zdjęcia do trzeciej części już dobiegły końca. Jej premiera wyznaczona jest na 20 grudnia 2024 roku. Jeśli druga i trzecia część osiągnie odpowiednie dochody powstanie wtedy część czwarta i piąta. Ich wstępne premiery to 18 grudnia 2026 roku i 22 grudnia 2028 roku.

Avatar: Istota wody, którego akcja rozgrywa się ponad 10 lat po wydarzeniach z pierwszej części, to opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom. Walczą o to mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona występują: Zoe Saldaña, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet.

Avatar: Istota wody w kinach od 16 grudnia 2022 roku.

