Box Office: "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" bez szans na miliard 0

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu utrzymała pierwsze miejsce w zestawieniu amerykańskiego box office’u w miniony weekend, jednak zarobki najnowszego widowiska Marvela pozostawiają wiele do życzenia. Superprodukcja, z którą wiązano wielkie nadzieję, nie przekroczy na świecie miliarda dolarów.

"Avatar: The Way of Water

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu po raz czwarty zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu amerykańskiego box office’u. Jest to pierwszy taki przypadek od czasu innego widowiska należącego do Marvel Cinematic Universe, czyli Spider-Man: Bez drogi do domu.

Film w reżyserii Ryana Cooglera dorzucił do swojego konta 17,6 mln dolarów, co pozwoliło wyprzedzić resztę stawki w walce o miano lidera minionego weekendu. Tym samym superprodukcja Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu ma już na swoim koncie 394 mln dolarów i zmierza spokojnie do przekroczenia 400 mln dolarów w samej Ameryce Północnej. I na tym koniec dobrych wiadomości. Dzieło od Marvel Studios nie radzi sobie tak dobrze na rynkach zewnętrznych, co będzie skutkowało tym, że film nie przekroczy w ostatecznym rozrachunku miliarda dolarów. Co więcej sequel jednego z najbardziej kasowych widowisk w historii MCU będzie walczył do o pokonanie granicy 800 mln dolarów.

Na ten moment Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu zarobiła na całym świecie 733 mln dolarów. Warto jednak odnotować, że już niedługo na ekrany kin zawita Avatar: Istota wody. Jak myślicie – z jaką kwotą swoją przygodę w kinach zakończą mieszkańcy Wakandy?

Źrodło: Comicbookmovie