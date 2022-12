Producent sugeruje, że spin-off "Piratów z Karaibów" z Margot Robbie wciąż jest możliwy 0

W ubiegłym miesiącu poinformowano, że spin-off serii "Piraci z Karaibów", w którym Johnny’ego Deppa miała zastąpić Margot Robbie, nie zostanie zrealizowany. Nieco inne zdanie na ten temat ma producent serii Jerry Bruckheimer, który nie skreśla całkowicie tego projektu.

Margot Robbie - "Ptaki nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)"

Producent Jerry Bruckheimer powiedział w rozmowie z dziennikarzem portalu Collider, że spin-off nie został anulowany, ale odłożony na później, podczas gdy inny film z tego uniwersum stał się priorytetem.

Myślę, że ten scenariusz zostanie w pewnym momencie zrealizowany. Opracowaliśmy dwie różne historie dla "Piratów z Karaibów" i to właśnie ten drugi pomysł pójdzie naprzód, jako pierwszy, także właśnie nad tym obecnie pracujemy.

wyjawił producent

Z jego słów wynika, że Walt Disney nie rezygnuje całkowicie z żeńskiego spin-offu. Kiedy Margot Robbie ogłaszała anulowanie projektu wydawało się, że to koniec. Nie wiadomo jednak czy rozgoryczona gwiazda będzie nadal chciała wsiąść na pokład tego statku i jeszcze raz angażować się w realizację widowiska o piratach.

Co do słów Bruckheimera odnośnie innej historii osadzonej w tym uniwersum, to nie wiadomo na razie nic na ten temat. Jednak skoro Johnny Depp nie jest wrogiem publicznym numer jeden w Hollywood, to może szykuje się nam powrót Jacka Sparrowa? Co o tym sądzicie?

Źrodło: Collider