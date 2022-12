Barry Allens w dwóch różnych kostiumach - plakat i nowe grafiki promocyjne "Flasha" 0

W czerwcu przyszłego roku do kin wejdzie długo wyczekiwany film o Flashu. Dzisiaj mamy dla Was materiał promocyjne tego widowiska DC. W dalszej części artkułu znajdziecie plakat oraz grafiki, na których widnieje tytułowy superbohater.

Ezra Miller - "Liga Sprawiedliwości"

Wygląda na to, że Warner Bros. Pictures stosunkowo szybko rozpocznie kampanię promującą superprodukcją The Flash. W sieci pojawiły się nowe materiały związane z tą wysokobudżetową produkcją. Poniżej znajdziecie plakat oraz grafiki promocyjne, na których możemy zobaczyć Barry’ego Allena w dwóch wersjach kostiumu. Co ciekawe jeden z nich może okazać się przerobioną wersją kostiumu Batmana, co by potwierdzało przecieki dotyczące fabuły.

Ponieważ w DC Studios zaszło wiele zmian, nie wiadomo tak naprawdę jaka przyszłość czeka Flasha pod dowództwem Jamesa Gunna i Petera Safrana. Biorąc pod uwagę ciągłe problemy prawne Ezry Millera raczej włodarze wytwórni nie będą chcieli kontynuować współpracy. Z drugiej strony ewentualny i całkiem możliwy sukces filmu The Flash może sprawić, że DC Studios nie odsunie na bok Najszybszego Żyjącego Człowieka i zdecyduje się na zamianę aktorów. Spekuluje się, że potencjalnym następcą mógłby być George MacKay, gwiazda wojennego widowiska 1917.

The Flash ma trafić do kin 23 czerwca 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie