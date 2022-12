Andrew Dominik, czyli reżyser filmu Blondynka, miał okazję wypowiedzieć się w trakcie Red Sea International Film Festival w Arabii Saudyjskiej. Filmowiec mówił o tym, dlaczego amerykańscy widzowie tak negatywnie zareagowali na jego najnowsze dzieło.

Obecnie żyjemy w czasach, w których ważne jest, aby przedstawiać kobiety jako silne. Ludzie chcą odkrywać Marilyn Monroe na nowo, jako silną kobietę. To jest właśnie coś czego chcą zobaczyć. Jeśli im tego nie dasz, to się denerwują.

Według Dominika ludzie uważają, że to film, który wykorzystuje Marilyn Monroe:

To jest trochę dziwne, ponieważ ona nie żyje. Film nie zrobi żadnej różnicy w taki, czy inny sposób. Tak naprawdę mają za złe to, że film wykorzystuje ich pamięć o niej. Co jest słusznym zarzutem. Ale na tym to polega cały pomysł. To próba wykorzystania ikonografii jej życia w celu pokazania czegoś innego, próba wzięcia czegoś co jest ci znane i wywrócenia tego na drugą stronę. Oni tego właśnie nie chcą widzieć.