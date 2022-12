Spotify Wrapped - które piosenki z filmów i seriali były słuchane najchętniej w 2022 roku? 0

Czas podsumowań trwa i nie omija miejsc, w których kino łączy się z muzyką. W ramach corocznego zestawienia Wrapped, Spotify udostępnia dane dotyczące słuchalności soundtracków. W Polsce królują piosenki z popularnych seriali, ale popularnością cieszą się również utwory znanych kompozytorów filmowych.

Serialowe soundtracki najpopularniejsze w Polsce

W pierwszej trójce zestawienia najpopularniejszych utworów w Polsce, związanych z serialami i filmami, znajdziemy piosenkę "Enemy" autorstwa Imagine Dragons z animacji Arcane, stworzonej na podstawie znanej gry komputerowej – League of Legends. Na drugim stopniu podium uplasował się klasyczny już utwór – "Bella Ciao" Manu Pilasa z serialu Dom z Papieru, a top 3 zamyka „Burn butcher burn” w wykonaniu Joeya Bateya z drugiego sezonu serialu Wiedźmin.

Z tegorocznych premier kinowych najpopularniejszym utworem był przebój "Nobody Like U" z animacji dla najmłodszych To nie wypanda.

Artyści z naszego kraju również mogą pochwalić się sukcesami. Za sprawą trylogii Netflixa "365 dni" dużą popularność zyskali Polscy trzej wykonawcy, należący do programu RADAR Spotify.

Drugie życie piosenek sprzed lat

Twórcy popularnych filmów i seriali często sięgają po dobrze znane utwory sprzed wielu lat. Za sprawą serii Stranger Things drugą młodość przeżył utwór zespołu Metallica "Master of Puppets", który w dniu premiery serialu był słuchany 3.5 razy częściej niż zazwyczaj. Piosenka, która dzięki serii cieszy się większą popularnością niż kiedykolwiek wcześniej to oczywiście "Running up the Hill" Kate Bush, której liczba odtworzeń w Polsce, dzień po premierze serialu, wzrosła o 1300%.

Na świecie rządzi klasyka

Jeśli chodzi o zestawienie globalne, zauważalne są wyższe pozycje takich klasyków jak "Cornfield Chase" i "Time" Hansa Zimmera, które mogliśmy usłyszeć w filmach Interstellar i Incepcja.

Najczęściej słuchane utwory z soundtracków i seriali w Polsce w 2022 roku:​

Najczęściej słuchane utwory z soundtracków i seriali na świecie w 2022 roku:

Źrodło: Spotify