Netflix pokazał zwiastun 2. sezonu "Alice in Borderland" 0

Alice in Borderland, czyli jeden z najpopularniejszych nieanglojęzycznych seriali platformy streamingowej Netflix, doczekał się rozszerzonego zwiastuna 2. sezonu! Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu. Serdecznie zachęcamy do oglądania i komentowania materiału wideo.

Tao Tsuchiya - "Alice in Borderland"

Dramat o walce o przetrwanie w reżyserii Shinsukego Sato, z Kento Yamazakim i Tao Tsuchiyą w rolach głównych, okazał się wielkim światowym hitem – trafił do Top 10 seriali w ponad 70 krajach. Teraz widzowie wreszcie doczekali się jego kontynuacji!

Arisu (Kento Yamazaki) i Usagi (Tao Tsuchiya) próbują wyjaśnić tajemnice krainy Borderland, by wrócić do prawdziwego świata. W miejscu, które ich zdaniem skrywa wszystkie odpowiedzi, spotykają sojuszników, wrogów i osobę stojącą za każdą z gier. Arisu i inni podejmują wyzwania, które skalą i trudnością przewyższają te z pierwszego sezonu. Pozostały im wprawdzie tylko gry waleta, królowej i króla, ale czy uda im się zebrać te karty i wrócić do rzeczywistości? Szalenie popularna produkcja, która zadziwiła świat, powraca z nową porcją wrażeń i emocji!

Drugi sezon serialu amerykańskiego giganta streamingowego Alice in Borderland będzie miał światową premierę 22 grudnia 2022 roku – oczywiście tylko na Netflix.

Oto zwiastun:

