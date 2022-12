Zwiastun finałowej serii ''Servant'' od Apple TV+ 0

Platforma Apple TV+ prezentuje oficjalny zwiastun finałowego sezonu psychologicznego thrillera Servant pochodzącego od producenta wykonawczego M. Night Shyamalana.

Servant to psychologiczny horror, opowiadający o losach pary z Filadelfii. Ci pogrążeni w żalu po niewyobrażalnej tragedii, jaką jest strata dziecka, oddalają się od siebie pozwalając tajemniczej sile wkraść się do ich domu. Młodzi małżonkowie decydują się na eksperymentalną terapię. Pomóc w żałobie ma im obecność lalki do złudzenia przypominającej prawdziwe niemowlę. Sprawy zaczynają się komplikować, kiedy matka widzi w lalce prawdziwe dziecko i decyduje się na zatrudnienie niani, która skrywa mroczne tajemnice.

Czwarta seria da w końcu odpowiedzi na dręczące od początku widzów pytania: Kim jest Leannie Grayson i kim jest dziecko znajdujące się w domu Turnerów?

Do swoich ról od pierwszego sezonu po raz ostatni powracają Lauren Ambrose jako Dorothy, Toby Kebbell jako Sean, Nell Tiger Free jako Leanne i Rupert Grint jako Julian. Twórcą serialu jest Tony Basgallop.

Finałowa seria składa się również z 10 odcinków. Jej premiera 13 stycznia 2023 roku. Ostatni epizod wyemitowany zostanie 17 marca.

Źrodło: Apple TV+