Nadchodzi kolejna adaptacja wydanej w I połowie XIX wieku powieści Aleksandra Dumasa Trzej muszkieterowie. Podzielona na dwie części produkcja zrealizowana została we Francji przez studia Pathe i Chapter 2.

Pierwsza odsłona tej dwuczęściowej serii nosi tytuł The Three Musketeers: D’Artagnan. Jej fabuła poświęcona zostanie tytułowemu bohaterowi. W tej roli Francois Civil. D’Artagnan to młody Gaskończyk, który podczas panowania młodego Ludwika XIII wstępuje do elitarnej formacji królewskich muszkieterów. Chłopak szybko popada w kłopoty. Jednak wyjść z nich pomagają mu jego nowi przyjaciele – Atos, Portos i Aramis. Portretują ich Vincent Cassel, Pio Marmai i Romain Duris.

Obsadę uzupełniają Eva Green jako Milady DeWinter, Louis Garrel jako Ludwik XIII, Eric Ruf jako kardynał Richelieu i Jacob Fortune-Lloyd jako książę Buckingham. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Martin Bourboulon.

Drugi film zaś skupi się na przybliżeniu nam historii Milady. Jego tytuł to The Three Musketeers: Milady.

Premiera we Francji The Three Musketeers: D’Artagnan 5 kwietnia, zaś The Three Musketeers: Milady – 13 grudnia. W Polsce prawa do dystrybucji ma Monolith Films. Firma ta nie wyznaczyła jeszcze naszych rodzimych dat premier obu filmów.

Poniżej plakat promujący pierwszy film:

Źrodło: Dark Horizons, Twitter