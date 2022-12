Ten niezwykle wizjonerski i mający swój indywidualny styl filmowiec w rozmowie z portalem Variety zdradził, iż na jego półce leżą aż 22 gotowe scenariusze. Jak mówi każdy z nich mógłby być jego następnym dziełem.

Guillermo del Toro zapytany o plan na najbliższy film, zdradził iż już pracuje nad jednym projektem. Nie chciał niestety powiedzieć o nim zbyt wiele. Ujawnił jedynie, iż będzie to swego rodzaju film o potworach.