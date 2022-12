Nie żyje Kirstie Alley, gwiazda serii "I kto to mówi" 0

Dwukrotna laureatka Emmy oraz zdobywczyni Złotego Globu Kirstie Alley nie żyje. Ceniona aktorka przegrała walkę z nowotworem.

Kirstie Alley - "I kto to mówi"

Fatalne wieści zza oceanu. W wieku 71 lat zmarła popularna aktorka Kirstie Alley, która niestety przegrała walkę z nowotworem. Alley chorowała na raka jelita grubego. Śmierć kobiety została potwierdzona przez jej oficjalne media społecznościowe, gdzie oświadczenie zamieściły jej dzieci.

Do wszystkich naszych przyjaciół na całym świecie… Z przykrością informujemy, że nasza niesamowita, zacięta i kochająca matka odeszła po walce z niedawno odkrytym rakiem. Była otoczona najbliższą rodziną i walczyła z wielką siłą, pozostawiając nam pewność niekończącej się radości życia i wszelkich przygód, które ją czekają. Choć była ikoną na ekranie, była jeszcze bardziej niesamowitą matką i babcią.

czytamy w oświadczeniu

Pełny wpis rodziny możecie przeczytać tutaj:

Kirstie Louise Alley swoją wielką aktorską karierę rozpoczęła od głośnego Star Trek II: Gniew Khana, co zaowocowało jej rozwojem. Po występie w kultowym cyklu przyszła kolei na Po omacku oraz kultowy miniserial z 1985 roku Północ – Południe. Prawdziwą sławę przyniósł jej jednak występ w legendarnym sitcomie Zdrówko!, gdzie wcieliła się w neurotyczną, aczkolwiek energiczną właścicielkę nocnego baru. W 1991 roku otrzymała za tę rolę wyróżnienie w postaci nagrody Emmy – do historii przeszła jej sprośna przemowa, którą znajdziecie poniżej. Kirstie Alley to także gwiazda kultowej trylogii "I kto to mówi".

