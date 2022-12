Charlie Cox jako agent w zwiastunie miniserialu ''Zdrada'' 0

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun szpiegowskiego thrillera w stylu Jamesa Bonda Zdrada. W roli agenta MI6 Charlie Cox znany z roli Daredevila.

Zdrada zaprezentuje nam historię Adama Lawrence’a, świetnie wyszkolonego agenta MI6, którego kariera staje pod znakiem zapytania, kiedy to dopada go przeszłość. Do Adama po latach odzywa się Kara, rosyjski szpieg. Z kobietą tą łączy go skomplikowana historia, której wyjście na jaw może zmienić całe życie mężczyzny. Adam zaczyna kwestionować wszystko w co do tej pory wierzył. Na domiar złego Kara staje pomiędzy nim a jego żoną Maddy. Tworzy się skomplikowana relacja, w której trójka osób pragnie nawzajem poznać swoje głęboko skrywane sekrety.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za serial odpowiada Matt Charman. Pełni on funkcję scenrzysty, showrunnera i producenta wykonawczego. Na ekranie oprócz Coxa ujrzymy także Olgę Kurylenko jako Karę, Oonę Chaplin i Ciarana Hindsa.

Premiera tego miniserialu na Netflix już 26 grudnia.

Źrodło: Netflix