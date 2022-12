Mgła to śmiertelne niebezpieczeństwo - zobacz zwiastun tajemniczej produkcji Amazona ''The Rig'' 0

Platforma Amazon Prime Video prezentuje zwiastun swojej ciekawej serialowej produkcji traktującej o nadprzyrodzonych zjawiskach. Tytuł jej to The Rig. Co tym razem niesie ze sobą tajemnicza i nienaturalna mgła?

Serial The Rig to szkocka produkcja, której akcja rozgrywa się na platformie wiertniczej Kinloch Bravo znajdującej się na Morzu Północnym. Stacjonująca tam od dłuższego czasu załoga, nareszcie ma powrócić na kontynent. Plany te krzyżuje im jednak niesamowicie gęsta mgła, która nadeszła nagle i brak na jej pojawienie się logicznego wytłumaczenia. Odcina ona kontakt pracowników platformy ze światem zewnętrznym. Od teraz zmuszeni są radzić sobie sami. Na platformie zaczyna dochodzić do dziwnych zjawisk. Wytrzymałość psychiczna i lojalność załogi wobec siebie doprowadzona zostaje do granic, kiedy to zmuszeni są skonfrontować się z siłami wykraczającymi poza ich wyobraźnię.

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za kamerą stanął John Strickland. W obsadzie The Rig znajdują się Martin Compston, Iain Glen, Emily Hampshire, Mark Bonnar, Owen Teale, Richard Pepple, Rochenda Sandall, Calvin Demba i Emun Elliot.

The Rig składa się z sześciu odcinków. Premiera 6 stycznia 2023 roku. To pierwszy serial Amazon Original w całości nakręcony w Szkocji.

Źrodło: Dark Horizons