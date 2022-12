Reżyser ostatniego ''Rambo'' nakręci horror o krwiożerczym czarnym rekinie 0

Adrian Grünberg, reżyser odpowiedzialny za ostatni film z serii ’’Rambo’’ – Rambo: Ostatnia krew oraz udany dramat z Melem Gibsonem Dorwać Gringo, ma w swoich planach nakręcenie horroru o rekinie opierający się na pewnej meksykańskiej legendzie.

Josh Lucas jako Paul Sturges, ''The Black Demon''

Produkcja nosić ma tytuł The Black Demon. Jej kinowa premiera wyznaczona została na 21 kwietnia 2023 roku. Sądząc po tej dacie, film musi już być nakręcony, bądź być na finiszu produkcji.

Boise Esquerra napisał scenariusz na podstawie pomysłu Carlosa Cisco. Angaże w The Black Demon otrzymali Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Julio Cesar Cedillo, Hector Jimenez, Raul Mendez, Venus Ariel, Edgar Flores oraz Omar Patin.

Josh Lucas wciela się w nafciarza Paula Sturgesa. Zabiera on swoją rodzinę do Bahia Negra, miejsca z działającą platformą wiertniczą. To tu znajduje się także tętniące niegdyś życiem meksykańskie miasteczko, które nagle upadło. Ostatni mieszkańcy mówią Paulowi, że platforma obudziła demona. Mężczyzna postanawia to sprawdzić. Wraz z rodziną udaje się na platformę. Już w trakcie rejsu zostają oni zaatakowani przez czarnego, legendarnego rekina znanego jako Czarny Demon. Według legend uważa on lokalne wody za swoje i chroni matkę naturę przed zagrożeniami ze strony człowieka, a jednym z nich jest właśnie platforma. Paul wraz z rodziną i pracownikami platformy utknęli co rusz broniąc się przed atakami potwora z głębin. Na domiar złego odkrywają, że na nogach platformy umieszczono ładunki wybuchowe, mające zgładzić megalodona. Czas ucieka, a Paul musi znaleźć sposób na sprowadzenie swojej rodziny całej i zdrowej na brzeg.

Źrodło: Bloody Disgusting