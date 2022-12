Christian Bale jako detektyw w klimatycznym zwiastunie filmu ''Bielmo'' 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun filmu Bielmo z Christianem Balem, odtwórcą Mrocznego Rycerza, w roli głównej. Fabuła tejże produkcji opiera się na powieści Louisa Bayarda.

fragment plakatu promującego film ''Bielmo''

West Point, 1830 rok. Pewnego szarego zimowego poranka okazuje się, że jeden z kadetów nie żyje. Ale kiedy jego ciało trafia do kostnicy, okazuje się, że serce młodego człowieka zostało umiejętnie usunięte, a tragedia staje się zbrodnią. Obawiając się nieodwracalnych konsekwencji dla raczkującej akademii wojskowej, jej dowódcy zwracają się do lokalnego detektywa Augustusa Landora (Christian Bale), aby rozwiązał sprawę morderstwa. Na przeszkodzie Landorowi staje kodeks milczenia żołnierzy, zatrudnia więc do pomocy jednego z nich — ekscentrycznego kadeta, który pogardza rygorami wojskowymi i ma zamiłowanie do poezji — młodego mężczyznę znanego jako Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Poniżej wspomniana zapowiedź:

Za reżyserię filmu odpowiada Scott Cooper mający na koncie horror Poroże oraz kryminał Pakt z diabłem. W obsadzie są także Charlie Tahan, Robert Duvall, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Toby Jones, Gideon Glick i Fred Hechinger.

Premiera Bielmo na Netflix już 6 stycznia.

Film ten Cooper planował nakręcić już od prawie dekady. Jego fabuła po części opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Chodzi o serię morderstw, które miały miejsce w 1830 roku w Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point.

Źrodło: Netflix